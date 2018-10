NLA- Landhockey Herren, 4. Runde

Trotz heroischem Einsatz kassierten die Oltner in Luzern eine bittere Niederlage. Damit verpasst der HCO den Anschluss an die Tabellenspitze und liegt neu bereits fünf Punkte hinter Leader Luzern zurück.

Der HCO wollte mit einem defensiv ausgerichteten System das Spiel möglichst lange torlos halten. Doch dies blieb leider Wunschdenken. Olten musste ohne die Stammverteidiger Büchler und Berger auskommen. Trotzdem versuchte man die Partie möglichst lange offen zu halten. Doch bereits in der 10. Minute gingen die Platzherren in Führung, nachdem Greder bei einer Strafecke sein Können bewiesen hatte. HCO- Keeper Müller, der gegenüber Rogger den Vorzug erhalten hatte, war dabei die Sicht verdeckt. Olten wirkte durch den frühen Gegentreffer verunsichert und leistete sich gelegentlich Abwehrfehler: Ein solcher führte in der 25. Minute zu einem weiteren Tor für das Heimteam. Die 2:0- Führung zur Pause war verdient, Olten hatte zu passiv agiert. HCO- Trainer Joy gelang es aber mit einer „Standpauke“ zum Pausentee sein Team wachzurütteln. Olten trat nach dem Seitenwechsel wesentlich frecher und offensiver auf, nun aber hatte ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Die Luzerner taten nicht mehr viel für das Spiel, sondern beschränkten sich aufs Kontern. Die Gäste waren jetzt tonangebend, noch aber fehlten zwei Tore für die Verlängerung. Die Oltner verkürzten trotz guter Chancen erst 3(!) Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit. Studemann hatte für Gassner mustergültig Vorarbeit geleistet. Danach versuchte Olten noch mittels Brechstange den Ausgleich zu erzwingen, aber die geschickt agierende Abwehr von Luzern war gut organisiert und verteidigte geschickt.

Telegramm:

Luzerner SC : HC Olten 2:1 (2:0)

Luzern.- 150 Zuschauer.- SR .- Carreda, Fürst.- Tore: 10. Greder 1:0. 25. Greder 2:0. 67. Gassner 2:1.

Kader HCO: Müller/Rogger; Muggli N. Knabenhans, Joy, Hengartner, Wintenberger, Studemann, Hunziker, Schärer D., Büchler, Fallegger, Schärer C., Eismann.