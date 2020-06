Ruderkurs für Jugendliche: nach den Sommerferien

Nach den Sommerferien bietet der Solothurner Ruderclub einen Ruderkurs für Jugendliche an. Der Anfängerkurs startet am 11. August und ist offen für alle Jugendlichen von 11 bis 15 Jahre.

Wer gerne am Wasser ist, gut schwimmen kann und Lust auf eine Sportart in der freien Natur hat liegt mit dem Rudersport goldrichtig. Der Kurs startet nach den Sommerferien am Dienstag, 11. August. Geplant sind sieben Kursabende dienstags und zusätzlich ein Samstagmorgen. Geleitet wird der Kurs von Flora Duchow und Andrea Scartazzini, zwei erfahrenen Ruderinnen. Es hat noch freie Plätze. Der Kurs kostet 40 Franken.

Weitere Informationen auf der Homepage des Solothurner Ruderclubs (www.solothurner-ruderclub.ch) findest du noch weitere Infos zum Club.

Anmeldung:

per Mail an jugendsport@solothurner-ruderclub.ch oder direkt via Homepage (https://solothurner-ruderclub.ch/events/ruderkurs-jugendliche-2020-2/).