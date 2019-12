RTVSU Jugend- und Mixed-Korbballmeisterschaft 2019

Die diesjährige Jugend- und Mixed-Korbballmeisterschaft des Regionalturnverbands Solothurn und Umgebung (RTVSU) fand in Messen statt. Beide Meisterschaften wurden von den Bucheggberger Vereinen Messen und Nennigkofen-Lüsslingen geprägt.

Bei der Jugendkorbballmeisterschaft wurde in zwei Altersstufen gespielt. Bei der U16 Deitingen, Günsberg und Messen, bei der U14 zwei Teams aus Nennigkofen-Lüsslingen und je ein Team aus Messen und Deitingen. In beiden Kategorien wurde eine Doppelrunde gespielt. Bei der U16 dominierten die Deitinger Girls klar. Die Korbdifferenz von plus 28 in 4 Spielen zeigt dies exemplarisch. Die logische Konsequenz der Deitinger Überlegenheit war der erste Rang in der U16, gefolgt von den Jugis aus Messen und Günsberg.

Bei der U14 machten die beiden Teams aus Nennigkofen-Lüsslingen den Kategoriensieg unter sich aus. Da beide Teams die anderen Jugis schlugen, waren die beiden Direktbegegnungen entscheidend. Hier setzte sich Lü-Ne 2 gegen Lü-Ne 1 zweimal mit zwei Körben Differenz durch und gewann die Kategorie U14, auf den Rängen drei und vier folgten Messen 2 und Deitingen 2.

Im Anschluss an die Jugendkorbballmeisterschaft wurde die erste Mixed-Korbballmeisterschaft des RTVSU ausgetragen. Mit zwei Teams und Messen und Nennigkofen-Lüsslingen sowie je einem Team aus Laupersdorf und Günsberg waren sechs Mannschaften am Start. Es mussten jeweils mindestens 3 Frauen pro Team auf dem Spielfeld sein. Die Spiele wurden leidenschaftliche und ehrgeizig, doch in einer angenehmen Atmosphäre geführt. Dies führte zu einer tollen Stimmung während des ganzen Turniers. Die Podestplätze waren schlussendlich eng beieinander, Nennigkofen-Lüsslingen 1 siegte mit einem Punkt Vorsprung vor Messen 1, welches wiederum nur einen Punkt Vorsprung auf das drittplatzierte Nennigkofen-Lüsslingen 2 hatte. Die Rangliste komplettierte Messen 2 auf dem vierten, Laupersdorf auf dem fünften und Günsberg auf dem sechsten Rang. (Text: Martin Uhlmann)