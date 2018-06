Aistis Pažemeckas (30), seit einem Jahr Torhüter beim NLA-Aufsteiger RTV 1879 Basel und zudem seit wenigen Wochen stolzer Vater einer Tochter, steht dieser Tage für sein Heimatland Litauen im Einsatz. Als einer von zwei Nationaltorhütern erhielt Pažemeckas ein entsprechendes Aufgebot und trifft in der WM-Qualifikation mit Litauen auf die Weltklassemannschaft von Island. Das Hinspiel findet am Freitag, 8. Juni, in Vilnius statt, das Rückspiel dann am Mittwoch, 13. Juni, in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Der RTV drückt Aistis Pažemeckas alle Daumen.