Bei schönstem Sommerwetter genossen 27 Hungrige Mäuler das, wiederum herrlich zubereitete Risotto vom Naturschutzverein Egerkingen. Eingeladen sind jeweils NVE-Mitglieder mit Verwandten, Bekannten und Freunden. Dieses Jahr durfte, im Gegensatz zum Letzten, auch der Grill wieder angefeuert werden. So konnte wer Lust hatte, auch etwas zum Risotto bräteln. Auch die obligaten, selbst gebackenen Kuchen, so wie der Kaffee durften natürlich nicht fehlen. Dieser gesellige Anlass soll auch ein kleines Dankeschön an diejenigen sein, die sich an den Arbeitseinsätzen beteiligen und tatkräftig zupacken. Alles in allem war es wiederum ein gelungener Risotto-Plausch, der im nächsten Jahr bestimmt wieder im Jahresprogramm erscheinen wird.

Im Übrigen sind im Naturschutzverein Egerkingen, auch Neumitglieder immer herzlich Willkommen. Interessenten können sich informieren über die Homepage www.nve.ch per Kontaktformular.