Reise FSG Chaischter Haldejoggeli 2019

Vor nicht allzu langer Zeit traf sich die Fasnachtsgesellschaft Kaisten zu Ihrer Vereinsreise ins Richtung Bodensee. Bereits am frühen Morgen ging die Fahrt mit dem Car los Richtung Ostschweiz. Nach einem kleinen Kaffeehalt, ging es weiter zur Besichtigung des Rock und Pop Museum in Oberbüren. Nach dem feinen Mittagessen in Rehetobel ging die Fahrt weiter nach Dornbirn wo wir das Rolls Royce besuchten. Nach dem Nachtessen war der Abend zur freien Verfügung. Einige besuchten das schöne Städtchen Bregenz und liessen den Abend in einer gemütlichen Bar ausklingen. Am Sonntag ging es weiter nach Friedrichshafen auf einen Besuch des Zeppelin Museum. Nach der wunderschönen Schifffahrt nach Meersburg, war nochmals Zeit zur freien Verfügung und schlenderten auf der Promenade dem See entlang. Auf der Heimfahrt gab es dann noch einen kurzen Stopp in einem Weinkeller wo wir nochmals bestens verköstigt wurden. Wir verbrachten alle zusammen ein wunderschönes Wochenende. Marco Zaugg, Kaisten