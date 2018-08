Am Samstag, 25. August 2018 durfte der STV Oensingen zum ersten Mal den Regionalspieltag des Regionalturnverbands Thal-Gäu durchführen. Im Sportzentrum Bechburg massen sich 11 Mannschaften aus 8 Vereinen in den Disziplinen Indiaca, Volleyball und Unihockey.

Bei tropischen Temperaturen in der Halle und regnerischem Aussenwetter wurden zuerst Indiaca und Unihockey gespielt. In der Kategorie Indiaca Herren holte sich die Männerriege des STV Balsthal den Regionalmeistertitel, dicht gefolgt vom TV Oberbuchsiten. Bei den Damen ging der DTV Laupersdorf mit 4 Punkten in Führung und sicherte sich den Siegerpokal vor den beiden Mannschaften des STV Niederbuchsiten.

Gleichzeitig gab es in der zweiten Hallenhälfte kein Pardon, wenn es um die Goals im Unihockey ging. Am späteren Nachmittag wurde das Unihockeyfeld geräumt und das Volleyballnetz aufgestellt. In der Spielkombination Volleyball/Unihockey erzielten die Teams "STV Matzendorf 1" und "TV Egerkingen 2" gleich viele Rangpunkte, weshalb das Punkteverhältnis von Markus Uebelhart genauer studiert werden musste. Der STV Matzendorf holte sich schlussendlich den verdienten Regionalmeistertitel.

Draussen in der Festwirtschaft konnten alle Turnerinnen und Turner ihren Hunger bei einem feinen Nachtessen stillen. An der Rangverkündigung erhielten die Regionalmeister einen Pokal und die ersten drei Ränge eine Flasche Rotwein. Bei gemütlichem Beisammensein mit Musik endete der Spieltag in den späteren Abendstunden.

Sarah Schneider