Viele Handy Nutzer kennen es: das Gerät ist nicht mehr betriebsfähig und der Nutzer steht ohne Telefon, Kontakte und Instant Messaging Dienste da. Die Gründe für ein kaputtes Handy reichen von einem Wasserschaden, durch Feuer entstandene Schäden über einen einfachen Sturz des Geräts bis hin zum Blitzschlag. Für den Fall, dass es sich um ein unversichertes Smartphone handelt, sprich im Voraus kein teurer Versicherungsvertrag abgeschlossen wurde, muss sich der Nutzer selbst um die Reparatur kümmern und somit auch die Kosten tragen. Möglichkeiten, das Handy wieder betriebsfähig zu machen gibt es unterschiedliche. Im Nachfolgenden werden diese Möglichkeiten aufgeführt.



Selber reparieren

Kleinere Reparaturen können auch selbst von zu Hause aus durchgeführt werden. Dafür ist selbstverständlich handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl notwendig. Zu beachten ist, dass die Garantie des Geräts bei selbstständigem Öffnen durch den Nutzer bei Handys aller Hersteller aufgehoben wird. Eventuelle Garantieansprüche können somit nicht mehr geltend gemacht werden. Sollte sich dennoch dazu entschieden werden, das Handy selbst zu reparieren, so empfiehlt es sich im Internet nach einer passenden Reparatur Anleitung zu suchen. Außerdem müssen selbstverständlich Ersatzteile für die defekten Komponenten erworben werden.



Lokalen Reparaturservice in Anspruch nehmen

Es gibt zwei Möglichkeiten das Handy von einem Drittanbieter reparieren zu lassen: lokale Serviceanbieter und solche im Internet. Lokale Anbieter bieten den Vorteil, dass diese vor Ort sind und gegebenenfalls das Gerät schneller wieder betriebsfähig machen. Die online Anbieter benötige im Zweifelsfall mehr Zeit, um die Reparatur durchzuführen. Oft sind diese trotzdem günstiger, obwohl Versandkosten anfallen. Bei online Anbietern stellt sich die Frage, ob es sich hier um seriöse Dienstleister handelt, denn schließlich wird diesen Reparaturservice-Dienstleistern das Handy zur Reparatur anvertraut.



Die beste Option - handy-reparatur-bremen.de

Die Handy Experten von handy-reparatur-bremen.de vereinen den lokalen, schnell erreichbaren Reparaturservice um die Ecke mit dem Service eines online Anbieters. Den Kunden wird die Möglichkeit geboten, dass Handy direkt im Laden abzugeben oder auch das defekte Gerät per Post an die Handy Reparatur in Bremen zu schicken. Die Fachleute haben mehr als zehn Jahre Erfahrung im schnellen und sorgfältigen Reparieren von Handys sämtlicher Hersteller. Auch Tablets der Marken Samsung und Apple werden fachmännisch repariert. Auf Kundenwunsch können original Ersatzteile aber auch qualitativ hochwertige Ersatzteile anderer Hersteller in das Gerät verbaut werden. So ist für jeden Geldbeutel das passende Ersatzteil erhältlich. Vorteil an dieser Art Service in Bremen ist neben der räumlichen Nähe der schnelle und zuverlässige Service sowie die Möglichkeit das defekte Gerät per Post einzuschicken.