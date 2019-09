Velotour Richtung Reinach, Mittwoch 25.09.2019

Um 9:30 Uhr konnte unser Tourenleiter Franz Frey beim Treffpunkt Bahnhof SBB in Oberentfelden 15 radfahrbegeisterte Senioren begrüssen. Die Stimmung unter ihnen war etwas geteilt, der unsicheren Wetterlage wegen. Es war nämlich ziemlich unsicheres Wetter angesagt. Schlussendlich beschloss die Gruppe, die Fahrt in Angriff zu nehmen. Umkehren könne man ja immer noch!?

Also starteten wir, versehen mit Regenschutz und Gilet Jaune, auf dem normalen Radweg Richtung Gränichen, Kulm, Gontenschwil, hier mit einem Zwischenhalt im Restaurant Löwen. Die Weiterfahrt führte dann via Reinach auf die Höhe vom Hallwilersee. Die wunderschöne Aussicht auf den ganzen See entschädigte uns für den vorgängigen Aufstieg.

In rassiger Abfahrt hinunter zur Hauptstrasse und weiter nach Seengen, wo wir im Restaurant Testarossa bereits erwartet wurden. Im Sääli hatte der Wirt einen schönen langen Tisch gedeckt und bot uns 4 verschiedene Menus an. Wir genossen den Aufenthalt ausgiebig mit dem feinen reichhaltigen Essen, den Getränken und guten Gesprächen.

Alles hat mal ein Ende. So sattelten wir, immer noch bei guter Witterung, unsere Räder und pedalten über Egliswil, dem Aabach entlang, nach Lenzburg. Ringsum hingen dunkelgraue Wolken. Kommt es oder kommt es nicht ??? Sicherheitshalber wurden Regenschutze hervor gekramt. Doch, wie es sich zeigen sollte, unnötigerweise. Lenzburg liessen wir hinter uns, durchquerten den Rupperswilerwald und fuhren über Buchs zum Ausgangspunkt Oberentfelden. Es war eine schöne angenehme unfallfreie Rundfahrt von ca. 60 km, und das ohne den anfänglich befürchteten Regen! Viele rundeten den Tag mit einem Trunk beim Käthi im Rest. Frohsinn ab.

Unser Dank geht einmal mehr an Franz Frey, welcher auch diese Tour organisierte und bestens vorbereitet war.

Rolf „BARI“ Häusler 26. September 2019