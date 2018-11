Am kommenden Samstag, 17.11.2018, zwischen 11:30 und 16:00 Uhr, findet eine Woche vor den Weltmeisterschaften in Lüttich/Belgien, in der Fraumatt-Turnhalle in Liestal ein Radball-Vorbereitungsturnier der Extraklasse statt.

Die Nationalmannschaften aus Frankreich (Dorlisheim) und Kanada (Montreal) treffen dabei auf das WM Ersatz-Team aus Österreich (Sulz-Dornbirn). Verstärkt wird das starke Teilnehmerfeld mit der deutschen Mannschaft aus Naurod, welche in den Aufstiegsspielen in die 1. Bundesliga nur knapp scheiterte. Die Schweiz wird durch das einheimische NLA-Team mit Andry Accola und Lukas Oberer, sowie von Schöftland, ebenfalls aus der höchsten Spielklasse vertreten sein. Dieses starke Teilnehmerfeld mit mehreren Teams mit Weltcup-Erfahrung, verspricht den Zuschauern hochstehenden und spannenden Radballsport.