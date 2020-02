Pures Skivergnügen für Oberkulmer Männerriegler

(hm) Nach einer sternenklaren Nacht starteten die 10 motivierten Männerriegler ins diesjährige Skiwochenende in die Skiarena Andermatt-Piz Calmot-Sedrun. In zügiger Fahrt erreichten wir das inzwischen baulich extrem erweiterte Andermatt. Wir stärkten uns mit einem Kaffee und Gipfeli für die Fahrt zum Piz Calmot und den anschliessenden genussvollen Skitag. Mit Prachtswetter, gut präparierten Pisten und einem bilderbuchhaften Bergpanorama, das auch entfernte Details gut erkennen liess, war die gute Laune selbstverständlich und das Skivergnügen gesichert. Wartezeiten an den Bahnen gab es trotz zahlreichen Pistenbenutzern keine. So konnten wir den Skitag voll geniessen. Die Pausen in den Restaurants waren entsprechend kurz aber entspannend und die angebotenen Getränke und Speisen wurden genossen. Der Aufenthalt im Berghotel Piz Calmot war angenehm und wir konnten uns an einem vorzüglichen Abendbuffet bedienen.

Den Sonntag begannen wir nach einem Frühstücksbuffet und etwas Bewölkung wieder mit Skifahren. Der Schnee war im Vergleich zum Vortag wesentlich schwerer und wegen der angestiegenen Temperatur etwas anstrengender und weniger gleitfähig. Dies hielt uns allerdings nicht ab, den Tag noch voll zu geniessen, lachte doch gegen Mittag die Sonne ab und zu wieder. Im späteren Nachmittag traten wir die Heimfahrt an und erreichten nach einem unfallfreien Wochenende alle wohlbehalten unser Daheim. Ein eindrückliches, gut organisiertes und lockeres Skiweekend der skifahrenden Oberkulmer Männerriegler, die auch die Kameradschaft pflegen, bleibt in guter Erinnerung. So konnten wir uns ohne Diskussionen auf eine Fortsetzung für das kommende Jahr in der gleichen Umgebung entscheiden.