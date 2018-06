Tolle Stimmung auf dem Bühlmoos

Am Freitagabend kann man bei uns mit einem Feierabendbier ins Wochenende starten, bevor um 17.00 Uhr Marokko - Iran und dann um 20:00 Uhr das erste WM-Knüllerspiel Portugal-Spanien auf unserer Leinwand übertragen wird.

Die Spiele können auf unserer hochwertigen Grossleinwand mit Ton live mitverfolgt werden!

Es gibt nichts Schöneres als mit Freunden gemeinsam ein Fussballspiel anzusehen. Während der Fussball WM 2018 in Russland können Sie sicher die folgenden Spiele auf dem Fussballplatz Bühlmoos in Sarmenstorf mitverfolgen:



Freitag 15.06.2018

17.00 Uhr Marokko – Iran

20.00 Uhr Portugal – Spanien



Sonntag 17.06.2018

nach der Siegerehrung E-Turnier Deutschland - Mexiko

20.00 Uhr Brasilien – SCHWEIZ

Das Iberia- Spiel ist einer der ersten Höhepunkte. Der Klassiker mit dem amtierenden Europameister garantiert sicher eine tolle Stimmung im Festzelt.



„Hopp Schwiiz“ – Zum Abschluss des FCS Festwochenende das Startspiel „unserer Nati“. Eine Höhepunkt, der kein Schweizer Fan verpassen darf. Daher Treffpunkt in Rot / Weiss im Festzelt auf dem Sportplatz Bühlmoos.

Für Speis und Trank wird gesorgt – bringen Sie eine ausgelassene Stimmung mit.

Mit Aussenbar «Bier im Offenausschank» natürlich.