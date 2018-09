Am 2. September reiste der PC Trimbach mit 2 Teams nach Wünnewil (FR) um am Jubiläumsturnier des PC Sensewest teilzunehmen. Die 5 Spiele verliefen sehr erfolgreich, gingen doch Ning und René Lütold als Turniersieger und Leo Brigger und Roly Dünner als 4. vom Platz. Ein sehr erfolgreicher Sonntag für den PC Trimbach.

Der PC Trimbach spielt auch im Winter immer Dienstags und Donnerstags in der Halle am Feldliweg in Trimbach. Interessenten sind immer herzlich willkommen.