Am Samstag, 30. September 2017, war es wieder soweit und die Chräieschränzer Egerkingen trafen sich zum alljährlichen Probeweekend. Pünktlich konnten wir die Fahrt nach Mümliswil auf die Obere Wechte in Angriff nehmen. Oben angekommen, nahmen wir zuerst noch ein „Kaffee“ und machten uns parat für die erste Gesamtprobe unter der Leitung von unserem neuem Tambi-Team und dem Motto: FF (Fou Fest) oder FFF (Fou Fest Flötle). Später genossen wir die Registerproben und kamen gut voran mit dem Einstudieren der neuen Stücke.

Als wir um 18 Uhr fertig waren, nahmen wir das wohlverdiente Nachtessen ein. Nach langem gejaule, getanze, plaudern und diskutieren, fanden auch die letzten, nach Mitternacht, den Weg in die Zimmer um sich noch einige Stunden auszuruhen. Am nächsten Morgen ging es dann auch schon weiter mit Frühstücksbuffet und anschliessendem Non-Stop-Proben. Als wir am Nachmittag wirklich fix und fertig waren und kein Ton mehr heraus brachten, beendeten wir das diesjährige Probeweekend. Rückblicken dürfen wir auf ein sehr erfolgreiches Weekend. Danke nochmals an unser neues Tambi-Team: Daniela Ullmann, Andreas Spiegel und Christoph „Bix“ Gees!