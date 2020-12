Pro Senectute Aarau; Mountainbike Tour vom 14.12.2020; zwischen Mühlethal und Safenwil

Die nächste Ausfahrt der Mountainbike-Gruppe der Pro Senectute Aarau führt am 14. Dezember 2020 bis fast nach Küngoldingen. Die Teilnehmerinnen treffen sich um 12:50 bei der Badi Kölliken. Die Route führt zuerst zur Regionalen Schiessanlage im Ghürst. Nun folgt auf Waldstrassen und -wegen der Aufstieg zur Hochwacht (nördlich von Mühlethal) zum höchsten Punkt der Ausfahrt. Die folgenden genussreichen Trails, welche bis nach Küngoldingen führen, fordern die Steuerkünste und Geschicklichkeit aller Teilnehmer. Auf Waldstrassen führt die Route nun über den Bühnenberg und den Scherenberg nach Safenwil. Nun folgt nochmals ein Aufstieg zum Staatswald nördlich von Kölliken. Nach gut 27 Kilometern und knapp drei Stunden Fahrzeit wird der Ausgangspunkt in Kölliken wieder erreicht. Bei genügend grosser Teilnehmerzahl wird in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf Länge und Schwierigkeitsgrad gefahren. Mehr Informationen unter https://ag.prosenectute.ch/de/freizeit/kurse.html).

Möchten Sie selbst einmal eine Radgruppe leiten und sind an der Funktion einer Sportgruppenleitung interessiert, melden Sie sich für ein unverbindliches Gespräch bei: Sibylle Freiermuth, Telefon 062 837 50 42, E-Mail aarau@ag.prosenectute.ch - Beratungsstelle Bezirk Aarau