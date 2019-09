Polit-Talk der CVP Dietikon

Ein schöner Abend, gute Gespräche und top motivierte Nationalratskandidatinnen und Kandidaten. Mit dabei: Roger Bachmann (SVP) und Stadtpräsident Dietikon, Heidemarie Busch (CVP) Schlieren, Babette Sigg (CVP) Kloten und unser Hoffnungsträger für das Limmattal Josef Wiederkehr (CVP).

Rund 30 Personen lauschten im Studio Dietikon (ein Lokal anderer Art) gepannt den Worten und Taten der Referenten zu.

Alle vier haben ein gemeinsames Ziel; eine Politik die gemeinsam an Lösungen interessiert ist - ein miteinander und nicht ein gegeneinander - Zusammenhalt und nicht Zerstrittenheit! Sie haben anhand von Beispielen gezeigt das es gehen kann. Mit toller Unterstützung der drei Mitbewerber, zählen wir auf Ihre Stimme für Josef Wiederkehr in den Nationalrat, am 20. Oktober an der Urne.

Beim anschliessenden Apéro im lockeren Rahmen wurde noch dies und das untereinander Ausgetauscht und kurz von halb elf Uhr verabschiedeten sich die letzten Gäste.