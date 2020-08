Playoffs, Headcoach, Jubiläum - es läuft etwas in Therwil!

In der Jubiläums Saison, die Flyers spielen in der 40sten Saison, stehen die Baseball NLA Playoffs an. Ab kommendes Weekend 22./23.August 2020 geht die Meisterschaft in die heisse Phase.

'Good News' gibt es bereits vor den Playoffs. Die Flyers haben mit ihrem Headcoach John Baum um ein weiteres Jahr verlängert. Die äusserst erfolgreiche Arbeit, des in der Region Bern wohnhaften Trainers, soll mit dem angestrebten Meistertitel 2020 weitergeführt werden.

Ein Interview auf Xecutives.net gibt es auf der Vereins-website www.therwil-flyers.ch - und alle Gratulations-Videobotschaften zum 40 jährigen Jubiläum ebenfalls.