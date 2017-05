Die Plauscholympiade 2017 fand am Samstag, 6. Mai statt. Einmal mehr waren rund 200 Kinder am Start. Sie fighteten in den Disziplinen Wasser-Parcours, Sackhüpfen, Schmierseifenbahn, Zielwurf, Unihockey-Parcours und Schnelllauf um Punkte und Hundertstel. Toll, wie sich die Kids unter den Anfeuerungs-Rufen der Eltern ins Zeug legten. Nachdem die 4er-Teams die sechs Disziplinen absolviert haben, standen die Finalläufe um «de Schnällscht Würenloser» an. Dafür konnte man sich über den Schnelllauf (60m) im Team-Wettkampf qualifizieren. Je die vier Schnellsten pro Jahrgang und Geschlecht durften nochmals antreten. Die Stimmung war wie immer toll an der Bahn und es gab viele spannende und hart umkämpfte Läufe mitzuverfolgen.

Auch die 21. Plauscholympiade war ein voller Erfolg. Ein grosses Dankeschön an alle Kinder welche dabei waren, deren Fans und die Helferinnen und Helfer des TV Würenlos welche diesen Anlass immer wieder zu dem machen, was es ist – eifach mega lässig!