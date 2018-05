Am Samstag fand in der grosszügigen Kletterhalle B2 in Pratteln der zweite Bächli Swiss Climbing Cup der Saison für die Elite und für die Kategorie U18 statt. Für die Elite wurde dieser Boulder-Wettkampf zugleich als Schweizer Meisterschaften gewertet. Petra Klingler (Bonstetten) konnte bei der Elite den Titel wieder zurück erobern, Rebekka Stotz (Urdorf) wurde Vize-Meisterin.