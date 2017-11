„Celebrate good times, come on...“ – mit einer mitreissenden Version des Songs „Celebration“ startete das gleichnamige Konzert des Aarauer Chors am Samstagabend im voll besetzten Gemeindesaal Buchs. Wie in den erfolgreichen 10 Jahren zuvor, stehen auch dieses Jahr im Spätherbst die Jahreskonzerte des Chores auf dem Programm. Bisher jeweils unter einem bestimmten Motto, ist der diesjährige 10. Geburtstag der perfekte Anlass, auf die vergangenen Konzerte zurückzublicken und die beliebtesten Songs noch einmal aufleben zu lassen.

Es war ein vielseitiges Programm, welches von den 60 Frauen und Männern unter der Leitung von Simone Fischer präsentiert wurde. Von Ohrwürmern in Schweizerdeutsch und Französisch, über „lüpfige“ Songs und herzergreifende Balladen bis hin zu Filmmusik aus dem hohen Norden – alles war dabei. Begleitet wurde der Chor von Gregor Loepfe (Piano) und Eddie Walker (Percussion). Für einen unterhaltsamen Abend sorgte nicht zuletzt auch die witzige, sympathische und pointenreiche Moderation von Patti Basler, die jedem Song noch ein spezielles i-Tüpfelchen verpasste.

So war die gute Laune des Publikums beinahe greifbar, als das Konzert nach zweistündiger Darbietung, Standing Ovations und Zugabe – leider – ein Ende fand, wenn auch ein beschwingtes....

Allen, die das Konzert in Buchs verpasst haben, bietet sich nochmals die Gelegenheit, am 26. November 2017 um 17.00 Uhr im Kultur- und Kongresshaus in Aarau, dabei zu sein. Autor: Roswitha Wyss

Weitere Infos unter: www.chorundbuendig.ch

