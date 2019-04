Zum U18 Länderkampf am 27. April 2019 trafen sich die Kunstturnmannschaften aus den vier Ländern Deutschland, Schweiz, Grossbritannien und Frankreich in Halle (D). Luca Murabito, ein Turner aus der Kunstturnriege SATUS ORO, unterstützte die Schweizer Delegation erfolgreich auf den zweiten Platz.

An dieses Turnmeeting war Luca Murabito an vier Geräten im Einsatz. Mit hochstehenden Übungen und somit mit hohen Punktzahlen war Murabito ein wichtiger Punktelieferant für die U18-Mannschaft. Dies bestätigte er unter anderem mit Höchstnoten, gemessen im Schweizerteam, am Boden und Sprung. Die ganze Mannschaft (sechs Turner) bewies mit sicher geturnten Übungen und konstanten Leistungen an den sechs Geräten, dass sie sich mit der internationalen Konkurrenz messen können. Das Schweizer Team musste sich schlussendlich nur vom Siegerteam Grossbritannien mit 0,25 Punkten Rückstand geschlagen geben. Das Team aus Deutschland wurde dritte, Frankreich belegte Rang vier.