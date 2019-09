Ein äusserst erfolgreiches Jahr für Orientierungslauf in den Schulen, sCOOL, neigt sich dem Ende entgegen. Rekordverdächtige neun sCOOL Tour de Suisse Etappen für insgesamt 710 Primarschüler/-innen der 3.-6. Klassen koordinierte Markus Lüthi, OLG Biberist SO, mit den beiden erfahrenen Tourleitern Ursula Spycher und Heinz Hosner.

Dabei hatte der Swiss Orienteering Verband die Etappen aufgrund von kleinerem Budget kontingentiert: Für die OLG Biberist SO waren gerade einmal drei Etappen in ihrem Einzugsgebiet vorgesehen. Das wollten die OL-Begeisterten nicht einfach so hinnehmen. Dank dem Verhandlungsgeschick der Tourleiterin Ursula Spycher und dem Entgegenkommen des Vorstandes der OLG Biberist SO- weitere drei Etappen einmalig zu finanzieren - wurde Unmögliches möglich gemacht und alle interessierten Schulen konnten ihre Etappen durchführen.

Folgende Primarschulen kamen in den Genuss einer sCOOL-Etappe: Gerlafingen 2x, Langendorf, Deitingen, Biberist, Flumenthal, Bellach, Kriegstetten, Solothurn Vorstadt.

Ohne OL-Karte geht gar nichts! So wurde zusätzlich für die neue Schulanlage in Gerlafingen noch eine Karte im Masstab 1:10’000 durch Walter Kämpfer und Thomas Jäggi aufgenommen.

Am sCOOL-Tag selber ging es nach einer kleinen Einführung in Karte und Kompass gleich zur Sache. Mit einfachen lustvollen Übungsformen konnten sich die Schülerinnen und Schüler im Orientieren und Laufen üben. Erfahrene OL-Läufer/-innen der OLG Biberist SO standen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Schulareal kennen, schafft Vertrauen. Doch welche Route ist die schnellste? Habe ich den richtigen Posten? Nach Trainingsläufen kam es zu einem kleinen, finalen Wettkampf. Die digitale Zeitauswertung lässt die Postensuche sehr genau nachverfolgen und vergleichen. Wettkampffieber wurde spürbar und die Faszination OL war da!

Ranglisten unter: http://scool.o-l.ch/cgi-bin/scool?&year=2019

www.olgbiberistso.ch

Text und Bild: Jacqueline Bill