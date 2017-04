Der Johanneschor lädt am 5. Mai um 19:30 Uhr Jung und Alt zu einem offenen Singen ins Forum Stadtscheune ein (Haus Ortsmuseum und Stadtbibliothek). Lassen Sie sich eine Stunde lang von unserer kompetenten und charmanten Chorleiterin Marie – Odile Vigreux zum Mitsingen von Frühlingsliedern, Kanons und einfacher Chormusik animieren. Eingeladen sind alle die Freude an Musik und Spass am Singen haben. Die in Mellingen wohnhafte Pianistin Tatiana Sidorova begleitet und unterstützt am Klavier. Im Anschluss an den Anlass laden die Chormitglieder zu einem Apéro ein.

Weitere Informationen entnehmen sie unserer Homepage: www.johanneschor-mellingen