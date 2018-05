Nach der Pause nahm Urs Bühler einen Wechsel vor, anstelle von Naomi spielte neu Aline. Beide Teams starteten wieder druckvoll, die Zürcherinnen bissen sich an den hartnäckig kämpfenden Derendingerinnen die Zähne aus.

Unglückliches Eigentor für das Heimteam

Gleich zu Beginn kam Lina zu einem guten Schuss, der das Tor nur knapp verfehlte. Ebenfalls eine gute Chance hatte Carla, sie verpasste nach einem starken Flügellauf den richtigen Zeitpunkt zum Abspiel und verlor den Ball an die gegnerische Verteidigung.

Im Gegenzug unterschätzte Marytz im Tor von Derendingen einen langen Ball der Zürcherinnen, die mitlaufende Stürmerin konnten ihr den Ball abnehmen und zum 0:1 einschieben. Ein unglückliches Gegentor für das Heimteam. Nichts desto trotz kämpften die Blaugelben weiter.

Zürcherinnnen drücken aufs Tempo

Vanessa holte auf der linken Seite einen Freistoss heraus, der Selin nicht an der Torhüterin vorbei brachte. Annina versuchte es mit einem Vorstoss in die gegnerische Spielhälfte, ihren Schuss konnte Fiona Flühler im Tor des FCZ halten. Erst in der 64.Minute kamen die Zürcherinnen zu ihrem ersten Eckball, dieser kam gefährlich vors Tor, Aline und Marytz konnten in letzter Sekunde auf der Linie retten.