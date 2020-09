Neuer Präsident und Vorstandsmitglieder der SVP Aesch

An der ordentlichen Generalversammlung der SVP Aesch wurden Markus Mörgeli (28, dipl. Landwirt mit Zweitausbildung Obstfachmann), Flavio Friedrich (26, dipl. Sanitärmeister, Friedrich Gebäudetechnik GmbH) und Patrick Mörgeli (27, Anlage- und Apparatebauer) neu in den Vorstand gewählt. Als Präsident wurde neu Mario Bonato (27) bestimmt und im Vorstand bestätigt wurde Ursula Gysel (58). Die abtretenden Vorstandsmitglieder Mike Burri (Präsident), Rolf Suter (Plakatverantwortlicher) und Catherine Burri (Kassier) wurden gewürdigt und herzlich mit einem Abschiedsgeschenk verdankt. Wesentlich war ferner das Traktandum zur Parolenfassung betreffend Initiative Aufhebung Sekundarschulpflege Birmensdorf-Aesch. Aufgrund des Verlustes der Mitsprache bei dieser Kreisgemeinde fasste die Versammlung die Nein-Parolen und es erging der Aufruf, dringlichst als Aescherinnen und Aescher an dieser wichtigen Abstimmung teilzunehmen.