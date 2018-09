Pünktlich zum Heimspieltag des FC Sarmenstorf konnten die Kleinsten stolz ihre neuen Trikots präsentieren. Die von Deluxe Haushalt in Sarmenstorf gesponserten Dresses sind ein echter Hingucker.

Die Mannschaften des FC Sarmenstorf laufen traditionell und nur mit wenigen Ausnahmen in weissen Trikots auf. Seit vergangener Woche sind die F-Junioren von dieser Regel ausgenommen. Die G- und FB-Junioren, also die Mannschaften der 5- und 6-jährigen, sind nun in knalligem orange und blau auf den Fussballplätzen des Kantons anzutreffen. Bunt und leuchtend also, wie die Augen der Kinder, als sie die neuen Trikots überstreifen durften.

«Früher hatten die Kids oft zu grosse Trikots und verschwanden fast darin, das wollte ich ändern», sagt Sponsor Remo Eppisser von Deluxe Haushalt in Sarmenstorf. Das hat er definitiv, die Kinder verschwinden nicht mehr, sie fallen nun so richtig auf.

Nicht nur deshalb war das F-Turnier in Sarmenstorf ein voller Erfolg. Kaiserwetter begleitete die jungen Kicker beim ausüben ihres Hobbys. Das Turnier fand im Rahmen des traditionellen Heimspieltages statt, an welchem jeweils alle Mannschaften des FCS auf dem Bühlmoos zu sehen sind. Die vielen Zuschauer trieben die Spielerinnen und Spieler zu Höchstleistungen und sorgten für tolle Stimmung von morgens bis abends.