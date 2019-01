Die Kampfsportschule Aarau konnte mit Dr. chin. Baden Soghatsang eine hochqualifizierte Tai Chi- und Qi Gong-Meisterin als neue Leiterin Tai Chi und Qi Gong für den Standort Aarau gewinnen. Sie spricht fliessend Deutsch.

Dr. chin. Soghatsang ist TCM-Fachärztin, Tai Chi- und Qi Gong-Meisterin und hat Qi Gong und Tai Chi bei tibetischen und chinesischen Meistern erlernt. Sie hat in China ein Universitäts-studium in Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) abgeschlossen und hat diverse Weiterbildungen bei verschiedenen Professoren und Meistern absolviert, unter anderem auch bei einem Mönch im Tibet. In der Kampfsportschule Aarau unterrichtet Dr. Soghatsang Medizinisches Qi Gong und im Tai Chi den traditionellen Yang-Stil, den sie nach Grossmeister Lin Mo Gen in der 5. Generation vertritt.