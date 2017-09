Zweimaliges Training unter der Woche, mal ein Sondertraining in der Kunstturnhalle Solothurn, Trainingswochen und Betreuung an den Wettkämpfen. Was die Leiter und Leiterinnen des Geräteturnens Dulliken während eines ganzen Jahres leisten, ist alles andere als selbstverständlich und verdient ein herzliches Dankeschön. Es ist dem grossen Engagement jedes Trainers und jeder Trainerin zu verdanken, dass der Turnbetrieb einwandfrei durchgeführt und aufrechterhalten werden kann. Stets mit Freude vermitteln sie ihr turnerisches Wissen, fordern und fördern die Turnenden, stehen motivierend zur Seite, bringen sie teils an ihre Grenzen und finden im richtigen Moment auch tröstende Worte. Wir sind überaus glücklich, auf ein solch zuverlässiges und funktionierendes Team zurückgreifen zu können.

Dies hat sich der Turnverein Dulliken speziell zu Herzen genommen und den Trainern ein lässiges Coach-Jäggli organisiert. So werden künftig nicht nur die Turnenden auf dem Wettkampfplatz leicht zu erkennen sein, sondern auch die betreuenden Leiter. Wir freuen uns auf die kommenden Saisons und mit ihnen auf die vielen Turnstunden. Für das kantonale Turnfest 2017, das im Niederamt stattfinden wird und dem darauffolgen eidgenössischen Turnfest im 2018 ist das Geräteturnen Dulliken jedenfalls kleidungsmässig gewappnet und hofft auf weitere, turnerische Glanzpunkte unserer Turnenden.

Jan Aeschabcher