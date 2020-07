Naturfreunde Obergösgen auf dem Weg zum Bözingerberg

Letzten Sonntag machten sich 10 Mitglieder der Naturfreunde Obergösgen und zwei Gäste auf den Weg Richtung Biel zum Bözingerberg. In Biel Taubenloch angekommen gab es eine kurze Begrüssung durch den Wanderleiter, dann machten wir uns auf den Weg. Wir wanderten Richtung Tierpark Biel-Bözingen und nach einem kleinen Vortrag über Luchs von Cédric ging es weiter zum Vorbergwald. Nun folgte in Safnern ein herausfordernder Aufstieg zur Rieder dort wurden wir belohnt mit einem wunderbaren Ausblick auf die Alpenkette vom Wildspitz bis zum Blümlisalphorn.

Nach dem Mittagessen auf dem Gleitschirm Startplatz mit wunderschönem Blick auf die Alpen ging die Rundtour weiter Richtung Mulbe. Von hier hat man einen wunderschönen Ausblick auf den Bieler-, den Neuenburger-, und den Murtensee und zu Füssen liegt Stadt Biel. Da wir sportlich unterwegs waren hatten wir am Ende genügend Zeit den Tierpark nochmals zu erkunden.