Am vorletzten Septemberwochenende, vom 21.09-23.09.2018, findet in der Eishalle Kleinholz der Dreitannencup statt. Der Dreitannencup ist ein nationaler Eiskunstlaufwettbewerb und seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der Eislaufsaison. Wie bereits letztes Jahr werden auch dieses Jahr über 200 Läufer und Läuferinnen den Weg nach Olten finden. Das «Monsterprogramm», startet bereits am Freitag um 7.00 Uhr in den Früh und endet am Sonntagabend. In den 3 Tagen ist die nationale Spitze des Eiskunstlaufens in Olten vertreten. Neben den Vizeschweizermeistern in der Kategorie Elite werden diverse Schweizermeisterinnen und Schweizermeister der Nachwuchskategorien 2018 am Start sein. Olten ist jeweils der erste Wettkampf der Saison welche die Möglichkeit bietet Punkte für die Schweizermeisterschaften zu sammeln. Trotz der frühen Phase in der Saison darf man sich also auf Höchstleistungen freuen. Besonders gespannt darf man auf die geplanten Dreifachsprünge in den Juniorenkategorien sowie den Vierfachen bei der Elite Herren sein. Neben den Leistungssportkategorien bietet der Dreitannencup auch Platz für den Breitensport. In den Breitensportkategorien, welche jeweils zu Beginn und am Ende des Tages laufen, sind 7 Läuferinnen des Eislaufclub Olten vertreten. Der ELCO freut sich auf viele Besucher und Besucherinnen und bietet am Kuchenbuffet, neben den sportlichen, auch kleine kulinarische Leckerbisse.

Der detaillierte Zeitplan ist auf der Website des ELCO zu finden: www.eislaufclubolten.ch