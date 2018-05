Dann durfte er nach einer unverständlichen Tätlichkeit duschen gehen – und wird das schwarz-weisse Trikot in der neuen Saison 2018/19 nicht mehr tragen. Black-Sportchef Peter Faé wird in den nächsten Tagen fünf hochkarätige Zuzüge vermelden. Ein Schelm, wer da an Akteure vom Stadtrivalen von der Schützenmatte denkt…

Comunale wird zum Hexenkessel

«Das 8:1 gegen Delémont war kontraproduktiv. Einige dachten wohl, dass es im glei­chen Stile weitergehen würde. Aber Bellinzona ist ein ganz anderes Kaliber; sie haben viel Rou­tine in ihren Reihen. Und aus drei Chancen zwei Tore gemacht – das ist Effizienz und Kalt­blütigkeit», so Tabakovic. Aber auch er, wie Torhüter Steven Oberle, sind überzeugt, dass «wir im Tessin unsere Chancen haben werden.»

Für das Rückspiel werden über 2000 Tifosi erwartet – und die ACB soll auf Naturrasen nochmals eine Klasse stärker sein. Anderer­seits hat der FC Black Stars heuer mehr Zähler in der Fremde als zuhause geholt. Auch wenn die ACB bewiesen hat, dass der Klub «step by step» sich wieder an höhere Ligen her­antastet, was nicht nur dem Tessiner Fussball gut tun würde.