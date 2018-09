Das Warten hat nach 171 langen Tagen am kommenden Samstag, 15. September 2018 endlich ein Ende. Wenn der HSC Suhr Aarau ab 18.00 Uhr auf den HC Kriens-Luzern trifft, wird dies, seit dem Playoff-Viertelfinal vom 28. März 2018 (21:24-Niederlage gegen die Kadetten Schaffhausen), das erste Heimspiel in der Schachenhalle Aarau der Saison 2018/19 sein- HOPP HSC! Die HSC-Familie trifft sich dabei von 16.00 - 23.00 Uhr zur Saison-Eröffnung vor der Schachenhalle auf dem Maienzugplatz mit Streetfood-Ständen sowie dem Besuch des NLA-Teams nach dem Spiel - weitere Informationen dazu...

HSC Suhr Aarau - HC Kriens-Luzern, Samstag, 15. September 2018, 18.00 Uhr, Schachenhalle Aarau Livestream via handballtv.ch ab 48 Stunden vor Spielbeginn verfügbar...

Parkierung bei Handballspielen des HSC Suhr Aarau Das Parkplatzangebot im Bereich der Sporthalle Schachen in Aarau ist beschränkt. Der HSC Suhr Aarau und die Stadtpolizei bitten deshalb die Besucherinnen und Besucher, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Wer nicht auf das Auto verzichten will, soll dieses auf den Parkfeldern im Parkhaus Flösserplatz oder auf der Schanz parkieren. Diese Parkplätze sind befestigt und bei jedem Wetter benutzbar. Der Fussweg zur Sporthalle ist gekennzeichnet. stapo/Hä

Die Saison ist zwar bereits drei Wochen alt, in den Genuss des ersten Heimspiels kommen die Anhänger des HSC Suhr Aarau jedoch erst am bevorstehenden dritten Spieltag. Mit dem HC Kriens-Luzern gastiert dabei das überraschende Tabellenschlusslicht in der Schachenhalle, wobei es sich dabei aufgrund des noch unübersichtlichen, wenig aussagekräftigen Tabellenbildes nur um eine Momentaufnahme handeln wird. Die unter der Leitung von TV Suhr-Legende Goran Perkovac neuformierten Innerschweizer werden nach zwei Niederlagen gewillt sein, den drohenden Fehlstart in die Spielzeit 2018/19 mit ihrem ersten Punktgewinn abzuwenden. Kein einfaches Unterfangen, laufen sie doch nach zwei Heimspielen gleich im begeisterndsten Handball-Hexenkessel der Schweiz auf und treffen dort auf ein durch den hochverdienten und souveränen Auswärtserfolg in Gossau (33:23) beflügelten Gastgeber, der seinerseits darauf brennt, erstmals vor heimischem Publikum antreten zu dürfen. Mit der Halle im Rücken, dem Ziel vor Augen und dem HSC im Herzen.

Mit Dragan Marjanac, Mathias Müller und David Poloz feiern dann gleich drei Spieler ihr persönliches Heimdebüt. Die Neuzugänge wurden auf diese Saison hin verpflichtet, wussten bereits enorm zu gefallen und unterstrichen dabei, dass Ihre Integration ins Team und Spielsystem ebenso wie bei den sechs auf diese Saison hin hochgenommenen Eigengewächsen, bereits weit fortgeschritten ist und vor allem äusserst positiv verläuft. Mit gegenüber letzter Saison verändertem Gesicht, aber gleichbleibend hohen Ambitionen strebt das Team gemeinsam die dritte Finalrunden-Qualifikation in Folge an. Aufbauend auf einem taktisch massgeschneiderten Spielsystem, das Cheftrainer Misha Kaufmann seinen Mannen verpasste und akribisch zu perfektionieren anstrebt, sind Leidenschaft und Herzblut wiederum die spürbar vorherrschenden Tugenden, mit denen die junge Truppe, die dabei eine wunderbare gemeinsame Perspektive besitzt, vorangeht. Angeführt vom Captain-Duo Tim Aufdenblatten und Dario Ferrante, das mannschaftsdienlicher denn je präsent ist und so das NLA-Team wunderbar repräsentiert.

Brisanz und Spannung sind am Samstag also garantiert. Schön, dass der Handball und die HSC-Familie zurück sind in der Schachenhalle - wir freuen uns auf die Saison-Eröffnung, auf ein spannendes, hoffentlich erfolgreiches Spiel und auf ein Wiedersehen mit Euch allen - "AUF GEHT'S, HSC-FAMILIE!"