Die Musikgesellschaft Tegerfelden feiert am Samstag, 19. Januar «sagenhafte 90 Jahre».

Am schönsten sind Jubiläen, wenn man diese gemeinsam feiert, deshalb feiern Sie mit uns! Musikalisch lassen wir Sie am Konzertabend mit Melodien wie ‚dream a little dream of me‘ träumen. Mit dem Marsch mit der Nummer 1 aus dem Archiv der Musikgesellschaft Tegerfelden, kann man in Erinnerungen schwelgen und natürlich darf auch das Stück „Happy Birthday“ nicht fehlen, für einmal in einer japanischen Version.

Wir freuen uns auf Ihren Konzertbesuch am 19. Januar 2019 in der Mehrzweckhalle Tegerfelden. Türöffnung ist um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.15 Uhr.