Seit vielen Jahren findet jedes Winterhalbjahr für 2.5 bis 4 jährige Kinder mit einer Vertrauensperson (Eltern, Grosseltern, Gotti, Götti, Onkel, Tante, ect.) das allseits beliebt Muki-Turnen in Brugg statt. Unzählige strahlende und leuchtende Augen haben in dieser Zeit die Leiterinnenschon in die Turnhalle gezaubert, und so soll es auch weiter gehen.

Nach über 20 Jahren Muki Turnen Leitung im STV Brugg hat Sandra Irminger diesen März die Leitung an Daniela Bühlmann weitergegeben, und hilft nun nur noch, wenn 'Not am Mann' ist. Mit diesem Wechsel hat Daniela Bühlmann den Mukibären modernisiert, da dieses neue Logo vor zwei Jahren vom Schweizerischen Turnverband lanciert wurde. Daniela Bühlmann leitet seit vielen Jahren Mukistunden und ist im Leiterstab des Aargauer Turnverbands.

Wir starten nach den Herbstferien in die neue Mukisaison:

Dienstag 10.10h bis 11.00h in der Turnhalle Umiken mit Daniela Bühlmann

Freitag 15.20h bis 16.10h in der Turnhalle Freudenstein mit Daniela Bühlmann

Samstag 09.30h bis 10.20h in der Turnhalle Erle mit Fabienne und Sandra Irminger

Samstag 10.30h bis 11.20h in der Turnhalle Erle mit Fabienne und Sandra Irminger

Anmeldungen und Info's: Daniela Bühlmann 076/49 46 43