MTV am Aargauer Kantonalturnfest (KTF17) in Muri

15 Turner des Männerturnvereins Untersiggenthal haben als turnerischer Saisonhöhepunkt am 17. Juni erfolgreich am KTF17 in Muri teilgenommen. In der Kategorie "Senioren, 1. Stärkenklasse" konnten wir den ehrenwerten 11. Rang erreichen.

Da ein KTF nur alle 6 Jahre stattfindet, waren viele Vereine vertreten und die Konkurrenz entsprechend gross, allerdings war dadurch die Stimmung ebenfalls grösser!

Bei sehr guten Wetterverhältnissen, und dank einer guten Vorbereitung durch das Frühjahr, turnten wir die verschiedenen Übungen der Fit&Fun Disziplinen mehr oder weniger locker. Nach dem Wettkampf pflegten wir die Kameradschaft unter den Turnenden der verschiedenen Vereine bis spät in die Nacht.

Jeden Freitag ab 20Uhr trainieren wir in der DTH Untersiggenthal, damit wir für die Wintersporte, für Velotouren im Frühling, oder eben für das jährlich stattfindende Turnfest fit sind. Wir würden uns freuen interessierte Männer bei einer nächsten Turnstunde begrüssen zu können (nach der Sommerpause ab 1.September, Info http://www.stv-untersiggenthal.ch)



Für den Bericht: Roland Marclay, 21.06.2017

Photo : Marcel Meier