Einladung zur Fricktaler Tiersteinberg-Tour

Der Start der Bike-Gruppe ist am Mittwoch, 5. Juli 2017 um 09:00 Uhr

im Zeughausareal Rohrerstrasse 7, Aarau

Die landschaftlich schöne und anspruchsvolle Bike-Tour führt uns via Barmelweid – Rohrerplatte zum höchsten Punkt des Kantons Aargau oder über die Salhöhe nach Anwil im Baselland. Vorbei am bekannten Kraftort Buschberg gelangen wir via Tiersteinberg - Burgruine Alt Tierstein ins Fricktal, nach Gipf-Oberfrick zum Mittagshalt. Auf der Rückfahrt sind einige Höhenmeter zu bewältigen und die Tour führt uns übers Benkerjoch nach Aarau. Ankunft ca. 16:30 Uhr.

Kondition und Fahrtechnik je nach Gruppe 3-4, ca. 50 km und 1‘100 – 1‘300 Hm.

Anmeldung erforderlich bis am Montagabend, 3. Juli 2017 an Benno Stutz

Auskunft erteilen die Sportleiter:

Benno Stutz, Tel 079 223 15 12, benno.stutz@swissonline.ch



Jakob Hunziker, Tel. 056 666 10 14, hunzikerboswil@bluewin.ch