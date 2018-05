Bei trockenen Bedingungen fand am 27.05.2018 der 3. Lauf vom Argovia Cup in Seon statt. Gleichzeitig wurde bei diesen Rennen auch die Aargauer Meisterschaft durchgeführt.

Bei dem bestens organisierten Bikerennen in Seon waren 21 Hägglinger Biker unterwegs. In den Kids Kategorien gab es viele strahlende Gesichter. Beim 1. Rennen des Tages, Kategorie U17 wurde Johanna Roth Aargauer Meisterin und auch bei den Jungs standen mit Gian Bütikofer und Sebastian Roth zwei weitere VC Biker auf dem Podest. Eine Stunde später fuhr Anina Seiler in der Kategorie Mega auf den 3. Rang und auch Jerome Zürcher konnte sich in der Kategorie U 13 über die Silbermedaille freuen.

Auch alle anderen Fahrer und Fahrerinnen konnten auf einen erfolgreichen Renntag zurückblicken und zufrieden die Heimreise antreten.