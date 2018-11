Am sonntagsmorgen besammelten sich die Naturfreunde Derendingen beim Treffpunkt in Subingen. Von dort aus ging die Weiterfahrt nur ein paar Minuten bis zum Weyerhof. Einige waren zackig angekommen, andere erkundeten noch einwenig das Wasseramt bis sie schliesslich auch den Hof erreichten..

In der Stube war alles schon gedeckt und vorbereitet, so dass wir uns nur noch setzen konnten. Als dann alle Mitglieder ihren gewünschten Sitzplatz gefunden hatten, stellte die Präsidentin noch kurz die neue Familie vor welche auch mit uns zum Brunch kommen wollte um uns alle näher kennen zu lernen.

Bevor jedoch das Buffet eröffnet wurde, gabs noch ein paar kleine Informationen der Hausherrin über die Herkunft der Produkte und an welchen Buffets wir uns die verschiedenen leckeren Sachen holen durften.. Gesagt getan und schon stürzen sich fast alle Mitglieder zuerst auf die Küche, denn dort gabs Röschtli und Spiegeleier. An den zwei anderen Buffets gab es Züpfe, Brot, Müesli, Konfi, diverse Säfte, Milch uvm.

Gute 2 Std. verköstigten sich die ganze Naturfreundefamilie an den vielen leckeren Speisen und Getränke. Auch das Zwischenmenschliche kam nicht zu kurz, so vertieften sich einige in richtig spannende Disskussionen.

Zum Schluss gab es noch ein Gruppenfoto aller Teilnehmenden Mitgliedern und danach war es auch schon an der Zeit einander zu verabschieden.

Es war ein sehr gemütlicher Vereinsbrunch mit tollen Mitgliedern und solchen die es werden wollen..