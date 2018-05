Um 19.45 Uhr trafen sich 21 Frauen bei herrlichem Sommerwetter für die Mondscheinwanderung. Von der Kreissschule in Berikon aus spazierten wir gemütlich via Schützenhaus in den Wald Richtung Friedlisberg. Dort entstand auch ganz spontan unser Gruppenfoto dieses Anlasses. Weiter ging es bergauf via Hegi Gartenbau Richtung Lieli. An der Sonne war es einigen Teilnehmerinnen beinahe zu heiss zum Wandern und das Ende Mai! Das Wetter konnte nicht besser sein. Darum spazierten wir im Wald eine letzte Schlaufe, die uns zurück nach Berikon zum Restaurant Stalden führte. Dort genossen wir eine kleine Stärkung, die vom Verein offeriert wurde, und sahen auch, wie der Vollmond aufging.

Es war ein gelungener Anlass, ein gemütliches Zusammensein, mit viel Zeit für interessante Gespräche.