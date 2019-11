Möhliner Volleyballerinnen auf der Siegesstrasse

Am vergangenen Wochenende konnten gleich vier Damenteams von Volley Möhlin Auswärts-Siege feiern. Die U23 3. Liga gewann am Freitagabend 3:1 gegen STV Baden und die U17-Juniorinnen holten am Samstag nach einem umkämpften Spiel einen 3:2-Sieg. Grosse Erleichterung herrschte am Sonntag bei den beiden Damenteams der 2. Liga und 3. Liga Pro. Nach einem schwierigen Start konnten beide Teams am Sonntag ihren ersten Saisonsieg gegen die Mannschaften von Smash 05 Laufenburg-Kaisten nach Hause nehmen.

Die U23 3. Liga unter der Leitung von Petra Barbazza und Monique Lindemann grüsst aktuell von der Tabellenspitze. Mit drei Siegen gegen Kanti Baden, Volley Seetal und STV Baden führen sie die Rangliste an. Ihre jüngeren Vereinskolleginnen aus der U17 1. Liga mit ihrem Trainer Nicolas Lier tun es ihnen gleich. Auch sie konnten bereits drei Spiele gewinnen und sind aktuell Leader!

Härtere Zeiten musste das Damen 2 mit ihrem Coach Regula Rügge in den letzten Wochen durchleben. Sie hatten nach ihrem Aufstieg in der 3. Liga Pro Mühe, ihre gewohnte Leistung abzurufen und mussten sich von Kanti Baden, DTV Künten und Volley Schönenwerd geschlagen geben. Der klare 3-0-Sieg am Sonntag gegen Volley Smash Laufenburg-Kaisten war ein Befreiungsschlag und die Bestätigung, dass sie in der höheren Liga am richtigen Ort sind.

Beim Damen 1 in der 2. Liga gab es einige Veränderungen im Team. Erfahrene Spielerinnen gaben den Rücktritt und wurden mit jungen Talenten ersetzt. Zum Saisonstart war die Mannschaft mit Trainerin Fränzi Kasper noch unkonstant und mussten Niederlagen gegen Volley Aarburg-Zofingen, Volley Seetal und BTV Aarau hinnehmen. Umso erfreulicher ist nun, dass sie auf die Siegesstrasse zurückgekehrt sind und am Sonntag auch gegen Volley Smash Laufenburg-Kaisten mit 3:0 gewonnen haben.