Yellow Winterthur II (1.Liga) - SG HV Olten (SPL2)

Nachdem den Oltnerinnen am Samstag der zweite Sieg im zweiten Meisterschaftsspiel gelungen ist, steht nun das erste Cupspiel an. Im 1/16-Final trifft das Team von Christian Müller und Andreas Bichsel am Mittwochabend auf die zweite Mannschaft von Yellow Winterthur.

Die 1. Ligistinnen überstanden die erste Hauptrunde des Cups souverän, indem sie sich gegen die zweite Mannschaft des HV Herzogenbuchsees mit einer Differenz von sechs Toren durchsetzen konnten. Ausserdem haben die Winterthurerinnen in der vergangenen Woche ihr erstes Meisterschaftsspiel der neuen Saison bestritten und konnten gegen die SG Dübendorf/Volketswil zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Das Team von Leszek Starczan verfügt über ein breites Kader und Kampfgeist, weshalb die Spielerinnen des HV Olten den unterklassigen Gegner auf keinen Fall unterschätzen dürfen.

Hopp Oute!

Hannah Bopp