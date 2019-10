«Mit Talenten zu deinem Erfolg»

Referat von Bianca-Janina Kux



Zahlreich waren die BPW Mitglieder zum Clubanlass am Dienstag, 15. Oktober 2019 erschienen. Die Präsidentin vom Club-Olten, Frau Petra Müller, begrüsste nicht nur alle

Anwesenden herzlich, sondern auch eine neue Interessentin und übergab ihr Symbolich Vergissmeinnicht-Samen.

Dem Nicht-Vergessen und stetigem Steigern von Wissen war das fulminante Referat von Bianca-Janina Kux gewidmet. Bianca ist eine über die Landesgrenzen hinaus bekannte Entrepreneurin, Trainerin und Coach in den Bereichen Finanzen und Cashflow. Bianca gab uns wertvolle Tipps, wie wir Frauen unseren «Geld-Mindset» aufbauen und damit mehr Geld verdienen können. Zudem gab sie Antworten, wie wir unseren finanziellen IQ schnell und einfach steigern können. Bekräftigt, erwähnte sie, dass finanzielle Bildung zu Gewinnsteigerung führt und die

täglichen Ausgaben immer wieder hinterfragt werden sollten.



«Am Ende des Geldes hat es noch viele Monate»



Darüber hinaus gab sie uns ihre Erfahrungen weiter, wie Mitarbeitende stärkenorientiert geführt werden können und wie Potential entdeckt, gefördert und zu nachhaltigen Resultaten entwickelt werden kann. Das lebhafte und mit zahlreichen

Beispielen versehene Referat von Bianca fand grossen Anklang, vermochte alle anwesenden Damen restlos zu begeistern und endete schliesslich mit langem Applaus.



Wir danken Bianca-Janina Kux ganz herzlich für die Zeit, welche sie sich für BPW-Olten genommen hat und wünschen ihr weiterhin viel Fortuna und Freude am inspirieren für Rich Women und Cashflow.



Es war ein ausnehmend interessanter und bemerkenswerter Abend. Alle Teilnehmerinnen haben den Austausch und die freundschaftlichen Begegnungen mit den Kolleginnen vom BPW Club Langenthal-Huttwil genossen. In vergnügter Runde

liessen wir den Abend ausklingen.



Elisabeth Burkhard / 18.10.2018