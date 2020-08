Mit Sonnenbrille und Nockenschuhen

In diesem Jahr fanden in Deitingen zum ersten Mal die Faustball-Sommer-Spiele statt. Für einmal fand der Wettstreit um den obersten Podestplatz nicht in der Halle, sondern unter freiem Himmel statt.

Mit vier Spielern, drei Berührungen und einer Feldgrösse von 32m × 12m lief bei den ersten Sommerspielen in Deitingen fast alles gleich wie bei der Hallenmeisterschaft ab. Nicht alle der teilnehmenden Teams hatten bereits Outdoor-Erfahrungen. Eine angepasste Ausrüstung war daher von Vorteil. Je nach Wolkenfeldern sorgte eine Sonnenbrille für einen besseren Überblick. Trotz trockener Witterung waren Nockenschuhe empfehlenswert, sorgten sie doch für mehr Standfestigkeit. Am Ende setzte sich Team Langendorf gegen den Favoriten MüGi-Team durch.

Ergänzung zur Wintersaison

Die «Sommer-Salami-Spiele» wurden von Pascal Barrière, Organisator der Hallenmeisterschaft ins Leben gerufen und sind als Ergänzung zur Wintersaison (November bis März) gedacht. «Die Mannschaften haben kaum Gelegenheit in den Sommermonaten regional zu spielen. Zudem bot das Turnier die Möglichkeit sich für den Kantonalen Spieltag vorzubereiten», erklärt der Faustballspieler, der selber beim Team AfU aktiv ist.

Fortsetzung folgt?

Das Turnier musste in diesem Jahr «Corona» bedingt verschoben und auch gekürzt werden. Eine gewohnte Unterteilung in die Kategorien A und B war nicht möglich und somit wurde in zwei gemischten Gruppen gespielt. Die Freude am Spielen war trotzdem gross und auch der zweite gemütliche Teil zog sich bis in die Morgenstunden hinein. «Das Feedback der Teilnehmer war durchwegs positiv. Ein Ausbau auf zwei bis drei Runden wäre erwünscht und denkbar», freut sich Pascal Barrière und ist zuversichtlich, dass auch im nächsten Sommer wieder ein Turnier oder sogar eine kleine Meisterschaft stattfinden wird.