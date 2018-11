Fünf Tage nach Abschluss der Weltmeisterschaften der Elite finden ab Donnerstag, 15. November, an derselben Wettkampfstätte in St. Petersburg (RUS) die «World Age Group Competitions» (WAGC) im Trampolinturnen statt.

Der Schweizerische Turnverband (STV) ist an dieser Junioren-WM im Vergleich mit früheren Teilnahmen heuer mit einer kleineren Delegation mit nur fünf Athleten und vier Athletinnen vertreten. Mit Leonie Zbinden hatte der STV eine dritte im NKL trainierende Turnerin selektioniert. Diese muss aber wegen einer im Training erlittenen Fussverletzung auf eine Teilnahme verzichten.

In jeder Alterskategorie (AK) dürfen pro Nation vier Turner/-innen und zwei Synchronpaare starten. In St. Petersburg kann Lavinia Bitterli (AK 13-14) bereits zum dritten Mal an den WAGC teilnehmen. Zum zweiten Mal dabei sind Lia Pichler (AK 11-12), Noa Wyss (AK 13-14) und Luc Waldner (AK 15-16).

Nebst dem Einzelwettkampf nehmen sie auch im Synchronturnen teil. Lavinia Bitterli und Lia Pichler bilden ein reines NKL-Paar. Hingegen springen Luc Waldner und Noa Wyss altersbedingt je mit einem Turner aus Genf.

Zum Trainerstab in Russland gehört auch Jörg Hohenstein, seit August neuer Cheftrainer Trampolin am regionalen Leistungszentrum NKL.