Im Piscine Les Vernets in der Rhonestadt konnte sich der Schweizer Schwimmnachwuchs vor heimischem Publikum im neuen Jahr gut in Szene setzen. Insgesamt 20 Athletinnen und Athleten aus den Nachwuchskadern von Swiss Swimming starteten am stark besetzten Wettkampf. Mit dabei waren auch drei Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmclubs Aarefisch, nämlich Robin Affentranger (2004, Küttigen), David Radam (2004, Gränichen) und Anna Vismara (2005, Brugg).

Die Ziele dieses Vorbereitungswettkampfes lagen in erster Linie beim Einüben von Abläufen und Routinen, die an den internationalen Meisterschaften später in der Saison zum Standard werden sollen. Auch der Teamgedanke wurde in den Vordergrund gerückt und für einmal ging es weniger um das Erreichen von Bestzeiten und Limiten. Trotzdem erreichten die Aarefische 12 neue persönliche Bestleistungen bei 23 Starts in allen möglichen Disziplinen.