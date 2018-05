Nichts zu verlieren hatte der Langendörfer Robin Häfeli. Für den Solothurner Junior war bereits die erreichte WM-Selektion eine tolle Leistung. Für ihn ging es darum, an diesem Grossanlass wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Um dann an den Junioren-Europameisterschaften im August in Skopje seine Topleistung abrufen zu können. Robin Häfeli zeigte aber ein beherztes Rennen und verpasste mit Rang 31 nur ganz knapp den Sprung in die vordere Ranglistenhälfte.