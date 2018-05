Titelverteidiger Oberramsern Schützengesellschaft (Rolf Jäggi, Ralf Baumann, Bruno Ryser, Heinz Hartmann, Thomas Mollet) gelang mit zweimal 688 Punkten und somit einem Gesamttotal von 1376 Punkten die Wiederholung ihres Triumphes des Vorjahres.

Generell konnte festgestellt werden, dass der Grossteil der Teilnehmer in der 2. Runde mehr Mühe bekundeten mit den nun wechselnden Lichtverhältnissen und somit die Resultate tiefer ausfielen.

Feld E

Genauso knapp wie im Feld D endete im Feld E (alle Ordonnanzgewehre exkl. Stgw. 57-03) der Wettkampf um die Podestplätze. Jedoch gab es in diesem Feld einen klaren Dominator. Die Feldschützen Günsberg (Marianne Schär, Christian Henzi, Sven Siegenthaler, Ryf Samuel und Markus Müller) realisierten bereits in der 1. Runde mit 684 Punkten das Höchstresultat, führten damit die Zwischenrangliste mit 10 Punkten Vorsprung an und zeigten auch in der 2. Runde keine Schwächen.

Mit einem Gesamttotal von 1371 Punkten wurden sie Kantonalmeister. Dahinter ging es jedoch eng zu und her, lagen doch neun Gruppen nach der 1. Runde innerhalb von sieben Punkten beieinander und durften sich noch Hoffnungen auf einen Podestrang machen.