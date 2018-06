Die FDP Wettingen befragte am Samstag mit einer kurzen Umfrage diverse Einwohner nach ihrer Meinung. Der spontane Austausch zwischen der Bevölkerung und einigen lokalen Politiker der FDP fand sehr grossen Anklang. «Der direkte Kontakt zur Bevölkerung ist uns sehr wichtig» so der amtierende Gemeinderat Martin Egloff. «Wir durften viele interessante Gespräche zu verschiedenen aktuellen Themen in Wettingen führen»

Die aktuelle Umfrage der FDP Wettingen nimmt aktuelle Themen von Wettingen auf, und gibt somit einem breiten Publikum die Chance, ihre Meinung dazu zu äussern. «Wir haben schon jetzt einen unerwartet grossen Rücklauf und sind sehr auf das Ergebnis der Auswertung gespannt.» meint Stephan Willax als Mitinitiant dieser Umfrage. «Ziel ist es, der Fraktion eine Standortbestimmung zur Verfügung zu stellen, damit wir unsere liberale Politik noch besser auf die Bedürfnisse der Wettinger Bevölkerung abstimmen können»

Nicht nur Themen wie Sicherheit, Steuern und Tagesstrukturen in Wettingen waren Teil der Umfrage, sondern auch die Gestaltung der Landstrasse und eine mögliche Erweiterung in Wettingen-Ost wurden als aktuelle Themen aufgenommen.

Wer ebenfalls an der Online-Umfrage teilnehmen will, hat momentan die Möglichkeit via der FDP-Wettingen Homepage seine Meinung zu äussern.