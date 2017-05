Auch die heutige Gesellschaft braucht solidarische und fortschrittliche Frauen und Männer. Der Gemeinnützige Frauenverein hat sich in den letzten Jahren neu ausgerichtet. Das Haus an der Haselstrasse 6, wo früher das alkoholfreie Restaurant Sonnenblick betrieben wurde, beherbergt nun das Familienzentrum Karussell und ist ein Begegnungsort für junge Familien von nah und fern. Nach der 100. Mitgliederversammlung fand die Vernissage der Chronik statt, für die Eva Kuhn als Autorin während mehr als vier Jahren sowohl im Archiv des SGF Baden als auch in zeitgenössischen Publikationen Material für die Darstellung der Geschichte und die Rolle des SGF Baden zusammengetragen hat. Die reichillustrierte Chronik wurde im eFeF-Verlag von Frau Dr. Doris Stump in Wettingen verlegt.

Stadträtin Regula Dell’Anno-Doppler fand warme Worte zur Begrüssung der zahlreichen Gäste und gratulierte dem Vorstand. Wo gibt es denn das noch, ein Verein, der sein 100-jähriges Bestehen feiern kann und dabei noch oder wieder so aktiv unterwegs ist? Am 28. August 1917 fand die Gründungssitzung der Sektion Baden statt. Die Chronik ist die Geschichte von guten und aktiven, aber auch von schwierigen Jahren, von Kriegs- und Nachkriegszeiten, von Sinnsuche, von knapper Besetzung des Vorstands. Und immer wieder: ein ungeheures Engagement von Freiwilligen, grosse Liebe zum Mitmenschen, täglich gelebte Solidarität.

Ein junger Briefträger lieferte ein Paket ab: die druckfrische Chronik in den frischen Farben des neuen Logos des SGF Baden. Eva Kuhn berichtete von zahlreichen Stunden, die sie in verschiedenen Archiven verbracht hatte, um den historischen Hintergrund zu verstehen. Warum erwarb der Verein ein Haus und wirtschaftete dort viele Jahre? Warum war Heimarbeit ein wichtiger Zweig des SGF? Suppenküche, Brockenstube, die Dienstbotinnenfrage und viele andere Themen – was waren die Hintergründe für all diese Tätigkeiten? Die vielfältigen Materialien arbeitete sie in der Chronik jahrzehnteweise auf.

Catherine Courvoisier und Eva Kuhn lasen in kurzweiliger Folge einzelne Abschnitte aus der Chronik vor, zitierten fröhliche, berührende, traurige und komische Passagen aus Dankesbriefen. Das machte Lust auf mehr … fast alle Gäste gingen mit einem druckfrischen Buch in der Tasche nach Hause, um sich gleich in die Lektüre zu vertiefen.