Dietiker Schwertkämpfer massen sich am Samstag, den 28. Oktober, erfolgreich mit über 100 Mitstreitern in der koreanischen Schwertkunst Haidong Gumdo in Dagmersellen, LU. Die Delegation der Shim Sang Schule glänzte an den dritten Schweizermeisterschaften mit zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen.

Letzten Samstag wurden zum dritten Mal in der Geschichte des Schweizer Haidong Gumdo Verbandes Schweizermeisterschaften ausgetragen. Die gesamte Szene dieser koreanischen Schwertkampfkunst traf sich dieses Mal im luzernischen Dagmersellen. Die über 100 Kampfkünstler begeisterten die Zuschauer in den Disziplinen Formenlauf, Papierpräzisionsschnitt, Kerzenlöschen, Ballwurfschnitt, Zweikampf und Synchronlaufen. Mit dabei waren auch die Schülerinnen und Schüler des Dietiker Shim Sang Dojangs unter der Leitung von Master Ralf Sommerfeld.

Es war ein langer und intensiver Tag, an dem von den Teilnehmenden alles abverlangt wurde. Tränen und Freude wechselten sich dabei immer wieder ab. Aber am Ende konnten sich die Dietiker Wettstreiter aber erfolgreich zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen in den Farbgurtkategorien sichern. Im Kerzenlöschen versilberten sich Maya Post (in der Altersstufe unter 12-jährige, U12) und Dino Umiker (U18). Bei den Erwachsenen holte sich Leo Wildermuth Bronze in dieser Disziplin. In der anspruchsvollen Disziplin des Ballwurfschnitts gewann Dino Umiker (U18) die Bronzemedaille. In dieser Disziplin muss ein selbst geworfener Ball durch Schnelligkeit und höchste Präzision mit dem Schwert im Flug getroffen werden. Weitere Bronzeränge erreichten Dino Umiker (U18) und Leo Wildermuth (Erwachsene) im Herzstück des Haidong Gumdo: dem Formenlauf. Abgerundet werden die Medaillenerfolge des Dietiker Teams durch Bronzemedaillen von Maya Post (U12) und Leo Wildermuth (Erwachsene) im Papierpräzisionsschnitt.

Die Dietiker Aktivitäten an der Schweizermeisterschaft beschränkten sich jedoch nicht nur auf die Wettkämpfe. Katharina Langsch und Leo Wildermuth waren zusammen mit ihrem Lehrer Master Sommerfeld auch Teil des Schweizer Demoteams, welches am Samstagmittag die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer spektakulären Darbietung in die fernöstliche Welt der Schwertkunst entführte. Am Ende des Tages waren die Teilnehmenden erschöpft, die Gewinner überglücklich, die Zuschauer begeistert und das Organisationskomitee zu Recht zufrieden mit einen perfekten Tag im Zeichen der Kampfkunst.

Weitere Informationen unter www.haidong-gumdo.ch.